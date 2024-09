Comboios retomados entre Aveiro e Águeda mas suspensos até Sernada

A informação foi divulgada pela CP - Comboios de Portugal, numa atualização publicada na rede social Facebook pelas 07:20.

A CP informa que também que na Linha do Douro a circulação de comboios foi retomada entre Marco de Canaveses e Régua.

"Lamentamos profundamente o incómodo causado e pedimos a vossa compreensão. Atualizaremos sobre qualquer desenvolvimento", lê-se na publicação.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Coimbra, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, a A25 e a A13.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam 47.376 hectares.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.