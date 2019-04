Combustíveis. Camiões de Leça da Palmeira só saem para serviços mínimos

Por exemplo, junto às instalações da Petrogal, em Leça da Palmeira, Matosinhos, a repórter Alexandra Madeira constatou que a saída de camiões têm apenas como destino serviços essenciais, como os hospitais ou bombeiros.





Manuel Mendes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas afirma que ali se cumprem os serviços mínimos, e vai dizendo que em Leça não estão de acordo com o corte de 70 por cento dos combustíveis.

Sobre este assunto, o CDS exige uma audiência urgente do Ministro do Ambiente e Transição Energética. O deputado Pedro Mota Soares confessa-se preocupado com os efeitos desta greve, no abastecimento de serviços vitais. E afirma que o partido vai avançar com um requerimento na Assembleia na República.