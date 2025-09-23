Começa a operação de vacinação contra a gripe e a covid-19

Há quase cinco milhões de doses disponíveis. Prevê que sejam vacinadas contra a gripe dois milhões e meio de pessoas e u milhão e meio contra a covid-19 até dezembro.

Sob o lema "Vacine-se e proteja os momentos mais importantes", a campanha sazonal traz como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os seis e os 23 meses, e comparticipada para as que têm entre os dois e os cinco anos, disse à agência Lusa o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos.



"Este ano temos uma novidade que está também decorrente de, nos bebés e nas crianças até aos cinco anos, a gripe causar doença que muitas vezes acaba em internamentos, felizmente com a recuperação total", salientou.



André Peralta Santos lembrou que devem vacinar-se contra a gripe e a covid-19 os maiores de 60 anos, os doentes crónicos de todas as idades e os profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus que "continuam a causar doença grave, especialmente nos mais idosos".



As pessoas entre os 60 e os 84 anos podem vacinar-se no centro de saúde ou nas farmácias. Tal como na campanha anterior, os maiores de 85 anos, que estão em maior risco de desenvolver gripe grave, terão acesso "a uma vacina com uma dose reforçada que confere uma proteção extra".



Questionado sobre a atual circulação do vírus da covid-19, André Peralta Santos explicou que, apesar do aumento nos meses de verão, não causou constrangimentos aos serviços de saúde, como aconteceu nos primeiros anos da pandemia.



"Continua a causar doença grave, felizmente muito menos do que aquela que já causou". Daí, o objetivo de "vacinar o maior número de pessoas" para evitar formas graves da doença.



A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre entre 23 de setembro e 30 de abril de 2026 em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e farmácias comunitárias.





