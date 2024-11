Comissão de Trabalhadores do INEM alerta para desinvestimento e falta de planeamento

O representante da comissão denuncia o que diz ser um desinvestimento crónico que se arrasta há uma década.No Parlamento, Rui Gonçalves foi também questionado sobre a promessa da ministra da Saúde de refundar o Instituto Nacional de Emergência Médica. O representante dos trabalhadores do INEM espera que essa mudança se aplique, a começar, por exemplo, na questão da autonomia.Ao longo do dia vão também ser ouvidas as associações e sindicatos que representam os trabalhadores, bem como presidente do INEM, Sérgio Janeiro.