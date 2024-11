INEM reforçado com ambulâncias dos bombeiros

INEM reforçado com ambulâncias dos bombeirosO INEM vai ser reforçado com uma centena de ambulâncias dos bombeiros. O objectivo é aumentar a capacidade de resposta durante a época da gripe.Este dispositivo especial vai ser pago pelo Instituto de Emergência Médica e vai funcionar entre Dezembro e Fevereiro.Falta apenas definir em que zonas do país serão criadas estas equipas.O INEM vai pagar aos bombeiros, para ter à disposição uma centena de ambulâncias, a partir de Dezembro, para responder ao previsível aumento das solicitações, por causa do tradicional período de infecções respiratórias.Este reforço de ambulâncias vai funcionar entre 1 de dezembro e 28 de fevereiro do próximo ano.

Nos últimos anos, no pico da gripe o INEM teve dificuldade em responder a todos os pedidos já que as ambulâncias ficam muito tempo retidas à porta dos hospitais.







Ainda relacionado com o tema das dificuldades no Instituto Nacional de Emergência Medica, as falhas deste serviço de Saúde no socorro à população vão ser hoje analisadas, no Parlamento.

Estão previstas várias audições, na Comissão de Saúde, ao longo de todo o dia.A Comissão de Trabalhadores do INEM é a primeira a ser ouvida, logo a partir das 9 da manhã...Segue-se a audição da associações e sindicatos ligados aos técnicos de emergência pré-hospitalar.

Da parte da tarde, será a vez do presidente do Instituto de Emergência Médica, Sérgio Dias Janeiro, ser confrontado com as perguntas dos deputados, sobre os problemas no INEM, e as mortes que coincidiram com a greve dos trabalhadores.







Já a Associação dos Técnicos de Emergência Médica - a ANTEM, propõe a criação de um grupo de trabalho para abordar os problemas no INEM e a reestruturação dos centros de orientação de doentes urgentes.Esta associação já levou apresentou a proposta em reunião com o presidente do INEM, revela à Antena 1, o presidente da associação, Paulo Paço.