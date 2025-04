Ataques russos provocam incêndio em Zaporizhia e vários feridos

A Força Aérea ucraniana revelou esta segunda-feira que na última noite a Rússia lançou 62 drones, 40 dos quais foram abatidos.

Em Kharkiv, no nordeste do país, o presidente da Câmara, Igor Terekhov, declarou que impacto de um drone provocou um grande incêndio nas infraestruturas de uma empresa da cidade. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo afirmou na rede social Telegram, que as suas defesas aéreas abateram mais de 50 drones ucranianos em seis regiões do país.





Na região de Dnipropetrovsk, um homem de 53 anos ficou ferido no distrito de Nikopol, na sequência de um bombardeamento de artilharia pesada por parte da Rússia, afirmou Serhiy Lysak, governador da região no Telegram.







Ataque mais mortífero desde setembro de 2024

Os ataques de domingo seguiram-se a um ataque com mísseis contra a cidade ucraniana de Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky e longe das linhas da frente da guerra terrestre no leste e no sul, que matou 20 pessoas, incluindo nove crianças.

Zelensky sugere a Trump que se desloque à Ucrânia

A entrevista foi gravada em Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky, onde um ataque matou 20 pessoas, incluindo nove crianças, no início de abril.

“O facto é revelador da enorme influência da política de informação russa na América, na política dos EUA e no pessoal político”, disse o Presidente ucraniano sobre o conflito que se iniciou em fevereiro de 2022.





c/ agências

