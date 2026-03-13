País
Comissão técnica independente dos incêndios está completa e pronta para trabalhar
Os especialistas vão avaliar o que correu mal nos incêndios florestais do ano passado. O presidente da República já tinha mostrado o desagrado com os atrasos na composição desta comissão, proposta pelo PS em setembro do ano passado.
Depois dos reparos do Presidente a comissão está pronta para começar a trabalhar.
O Presidente da República António José Seguro tinha criticado terça-feira, na primeira visita ao terreno, em Mourísia, localidade fustigada pelos incêndios no ano passado, o facto de ter sido decidida a comissão em setembro e, estando em março, ainda não estavam escolhidos todos os elementos para que pudesse funcionar.
