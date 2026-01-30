Comissário europeu na Marinha Grande em visita a áreas afetadas

Joergensen acompanha António Leitão Amaro numa "visita às áreas afetadas do concelho", que arranca às 10h15 na Câmara Municial da Marinha Grande, e que conta também com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, de acordo com a agenda do ministro da Presidência, divulgada hoje.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na rede social X que Dan Joergensen, estaria em "Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão total dos danos", numa visita que já estava prevista - focada nos temas do alojamento acessível e das interligações - e que incluirá agora esta dimensão.

Na quarta-feira, através da mesma rede social, Dan Joergensen indicou que o executivo comunitário está disponível para prestar apoio, bem como em "contacto estreito" com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

Leitão Amaro, lê-se ainda na nota divulgada, desloca-se às 12h30 ao Hospital de Leiria, às 14h00 ao Hospital da Figueira da Foz, e, duas horas depois, vai estar em Meirinhas, município de Pombal, para uma "visita às áreas afetadas do Parque Industrial".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.