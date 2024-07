Complemento solidário. Há mais 12 mil idosos com o apoio

Segundo dados da Segurança Social, em junho, o número de beneficiários é superior a 141 mil, o que significa um aumento de 9% em relação ao mesmo mês do ano passado.



Em junho, mudaram as condições de acesso e o valor do apoio. Os rendimentos dos filhos deixaram de ser considerados para calcular o Complemento Solidário para Idosos. Além disso, o governo decidiu aumentar o valor em 50 euros.



Os dois fatores juntos resultaram num aumento médio de 51% para cada beneficiário. O valor médio do Complemento Solidário para Idosos está agora em 233 euros.