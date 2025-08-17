Complexo do fogo Sátão/Trancoso entra em resolução

"Neste momento, às 22:00, o complexo de incêndios de Sátão/Trancoso, que afeta um total de 11 municípios, foi dado em resolução", referiu David Lobato.

David Lobato falava à agência Lusa no final do `briefing` em que ficou decidida a resolução do incêndio que tem "todas as frentes em rescaldo, em consolidação de rescaldo e com vigilância".

"Não vamos retrair qualquer tipo de meios. Os que são necessários noutras frentes, uma vez que estamos com outros grandes incêndios aqui à volta, vão sair, mas vamos manter praticamente 90% dos efetivos que estão", adiantou.

Este incêndio teve origem em dois fogos -- Sátão (distrito de Viseu) e Trancoso (distrito da Guarda) -- e na sexta-feira tornou-se um só, que se alastrou a 11 municípios dos dois distritos.

Os 11 municípios são: Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e São João da Pesqueira (distrito de Viseu); Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Mêda, Celorico da Beira e Vila Nova de Foz Côa (distrito da Guarda).

O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, teve alerta às 01:03 de quarta-feira, tendo no mesmo dia chegado aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

O alerta para o incêndio de Freches, no município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu há mais de uma semana, no dia 09, às 17:21.

A página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem os meios distribuídos pelos dois incêndios de origem.

Pelas 22:20, em Sátão estavam mobilizados 623 operacionais, apoiados por 206 veículos, e em Trancoso 388 operacionais, com 126 veículos.

No total, o incêndio mobilizava 1.011 operacionais, apoiados por 332 veículos.