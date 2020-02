Comunidade indiana continua a crescer em Portugal

A comunidade é composta por 11.393 indivíduos (8.138 homens e 3.255 mulheres). A repórter da Antena 1, Marta Pacheco, falou com dois.Na loja de pronto da vestir que tem na Damaia, Kirti, de 55 anos, contou a sua história. Nasceu na Índia há 55 anos, veio para Portugal por causa do marido em 1995 e por cá teve uma filha. Hoje mantém vivas as tradições que trouxe na bagagem e confessa que aprendeu muito no dia-a-dia com os clientes.A língua é talvez a maior dificuldade para quem chega.

Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o professor Shiv dirige o Centro de Estudos Indianos, tem 38 anos e chegou a Portugal em 2007.





O docente acredita que muitos indianos vieram para ficar.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou esta quinta-feira uma viagem oficial à Índia para reforçar as relações entre os dois países depois dos encontros recentes entre o primeiro-ministro português, António Costa, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.A visita do Presidente da República termina no domingo, dia 16 de Fevereiro.