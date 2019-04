Comunidade Vida e Paz há 30 anos a ajudar

A comunidade tem 615 voluntários. Filomena Alves é das mais antigas e está nas equipas de rua há mais de 20 anos e, antes de sair para mais uma volta, falou com a repórter Marta Pacheco.



A Comunidade Vida e Paz ajuda na alimentação mas também na reinserção das pessoas que precisam de ajuda.



Carlos Jorge é um caso de sucesso com um passado marcado pelo álcool. Fez tratamento há 20 anos e atualmente é cozinheiro na sede da Comunidade Vida e Paz, que fica em Alvalade, Lisboa.



A preparar o almoço falou com a repórter Marta Pacheco.