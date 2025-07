"Concentrar urgências não é reorganização sensata para dar resposta a população"

A dirigente da FNAM pede, em contraponto, um reforço das equipas dos diferentes hospitais.Joana Bordalo e Sá contraria também outra das garantias deixadas ontem pela ministra Ana Paula Martins.A de que houve um desagravamento da crise das urgências, este ano, por comparação com o ano passado.A presidente da FNAM antecipa um verão ainda mais difícil, do que o de 2024, nos serviços de urgência e fala em falta de vontade política.O presidente do SIM, Nuno Rodrigues, pede contudo uma solução mais estável para as urgências obstétricas, no longo prazo.