País
Concerto solidário quer angariar fundos para ajudar afetados pela depressão Kristin
Esta quarta-feira há um concerto solidário na Casa Capitão, em Lisboa, organizado por uma Associação Cultural de Ourém e por uma plataforma de colaboração entre artistas.
O objetivo é angariar fundos para serem entregues a duas associações das regiões mais afetadas pela depressão Kristin.
Há precisamente duas semanas, o país acordou com o rasto de destruição deixado pela passagem da tempestade. As regiões Centro e Oeste ainda tentam recuperar dos estragos provocados pela chuva e pelo vento. Carolina Bordalo Soares - Antena 1
Há precisamente duas semanas, o país acordou com o rasto de destruição deixado pela passagem da tempestade. As regiões Centro e Oeste ainda tentam recuperar dos estragos provocados pela chuva e pelo vento. Carolina Bordalo Soares - Antena 1
Um concerto de solidariedade que conta com mais de uma dezena de músicos portugueses. Os bilhetes estão esgotados apesar do custo de 20 euros.