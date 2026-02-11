Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Concerto solidário quer angariar fundos para ajudar afetados pela depressão Kristin

Esta quarta-feira há um concerto solidário na Casa Capitão, em Lisboa, organizado por uma Associação Cultural de Ourém e por uma plataforma de colaboração entre artistas.

Antena 1 /
Foto: Força Aérea Portuguesa - DR

O objetivo é angariar fundos para serem entregues a duas associações das regiões mais afetadas pela depressão Kristin.

Há precisamente duas semanas, o país acordou com o rasto de destruição deixado pela passagem da tempestade. As regiões Centro e Oeste ainda tentam recuperar dos estragos provocados pela chuva e pelo vento.
Carolina Bordalo Soares - Antena 1

Um concerto de solidariedade que conta com mais de uma dezena de músicos portugueses. Os bilhetes estão esgotados apesar do custo de 20 euros.

No âmbito desta iniciativa, pode também ser feito um donativo através da página "Go Fund Me - Amor Ao Centro" criada pela organização.
