Concerto solidário quer angariar fundos para ajudar afetados pela tempestade Kristin

Intempérie que faz hoje precisamente duas semanas desde que o país acordou com o rasto de destruição deixado pela passagem da tempestade Kristin. Numa altura em que as regiões Centro e Oeste ainda tentam recuperar dos estragos provocados pela chuva e pelo vento.



Carolina Bordalo Soares - Antena 1





Um concerto de solidariedade que conta com mais de uma dezena de músicos portugueses. Os bilhetes estão esgotados apesar do custo de 20 euros.





No âmbito desta iniciativa pode também ser feito um donativo através da página "Go Fund Me - Amor Ao Centro" criada pela organização.