Concerto solidário quer angariar fundos para ajudar afetados pela tempestade Kristin
Esta quarta-feira há um concerto solidário na Casa Capitão, em Lisboa, organizado por uma Associação Cultural de Ourém e por uma plataforma de colaboração entre artistas. O objetivo é angariar fundos para serem entregues a duas associações das regiões mais afetadas pelo temporal Kristin.
Intempérie que faz hoje precisamente duas semanas desde que o país acordou com o rasto de destruição deixado pela passagem da tempestade Kristin. Numa altura em que as regiões Centro e Oeste ainda tentam recuperar dos estragos provocados pela chuva e pelo vento.
Um concerto de solidariedade que conta com mais de uma dezena de músicos portugueses. Os bilhetes estão esgotados apesar do custo de 20 euros.