Concurso para reparar portáteis das escolas terminou sem candidatos

Nuno Patrício - RTP

Perante a falta de interessados, o ministério de João Costa lançou, entretanto, um novo concurso.



Os alunos estão a três meses da realização de provas, de forma digital, no computador, e uma solução de improviso pode passar pelo empréstimo de portáteis entre as escolas.



Os professores de informática têm sido chamados a tentar reparar os computadores portáteis que se encontram avariados nas escolas.



No entanto, estes docentes contestam este facto. Garantem que não compete aos professore de informática garantir a manutenção destes equipamentos.



Esta foi a posição defendida numa carta enviada ao Ministério da Educação pela associação nacional de professores de informática, que não exclui a possibilidade de apresentar queixa na Procuradoria-Geral da República.