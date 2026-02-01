Condeixa-a-Nova retoma aulas em todos os graus de ensino na segunda-feira

Numa nota publicada nas suas redes sociais, a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova explica que as atividades do Jardim de Infância de Sebal vão funcionar, temporariamente, no edifícios da junta de freguesia, devido aos danos sofridos na cobertura do edifício.

"Amanhã [segunda-feira] as aulas vão ser retomadas com normalidade em todos os estabelecimentos e níveis de ensino do concelho, desde os jardins de infância até à Escola Secundária Fernando Namora".