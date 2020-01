Condenado por violação. Médico Aliesky Valdes expulso da Ordem

O médico Aliesky Valdes, condenado por violação de cinco mulheres em Ponta Delgada foi expulso da Ordem dos Médicos. O clínico cubano permanece em liberdade, com paradeiro incerto. Foi condenado há nove meses a cinco anos e meio de prisão preventiva.