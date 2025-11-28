Condutor de moto 4 morre em colisão no concelho de Ferreira do Alentejo

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 10:45, ocorreu ao quilómetro 44 da EN257, que liga Alvito a Ferreira do Alentejo.

Segundo a mesma fonte, a colisão entre os dois veículos deu-se no cruzamento da EN257 com a estrada que liga à barragem de Odivelas.

Contactado pela Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, Marco Custódio, referiu que a vítima mortal é um homem de 72 anos e condutor da moto 4.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado em Évora.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo, o INEM e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por cinco veículos e um helicóptero.