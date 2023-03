Conferência Episcopal faz ponto da situação sobre os abusos sexuais de menores

A reunião, cujas conclusões deverão ser divulgadas em comunicado, não se realizando a habitual conferência de imprensa com o secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, vai ainda definir a agenda da Assembleia Plenária de abril, que, além de voltar a ter a questão dos abusos na ordem de trabalhos, deverá eleger os órgãos de cúpula do episcopado para o próximo triénio, sendo expectável a recondução do atual presidente da CEP, José Ornelas.Na segunda-feira, José Ornelas, admitiu não estarem excluídas indemnizações por parte da Igreja Católica em Portugal a vítimas de abusos sexuais, numa entrevista publicada pelo jornal El País.A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.