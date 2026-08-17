País
Confinamentos previstos devido ao incêndio de Torre de Moncorvo
Em Torre de Moncorvo já se fala em confinamento. O incêndio aproxima-se da aldeia de Lousa e a população prepara-se para se fechar nas suas casas caso a situação se agrave.
Foto: José Pinto Dias - RTP
Este é o fogo que neste momento mais preocupa as autoridades no país e que mobiliza mais meios, com as temperaturas elevadas e os acessos a complicarem o combate às chamas.
Já em Vila Flor, um incêndio que deflagrou às 23:00, obrigou ao confinamento da população na aldeia de Seixo de Manhoso, com as chamas a ameaçar propriedades e culturas durante a madrugada.