País
Confrontos no dérbi de futsal. Adeptos de Benfica e Sporting ouvidos em dias separados
Os adeptos do Benfica envolvidos em confrontos nas imediações do Estádio de Alvalade são presentes a um juiz esta sexta-feira. Os adeptos do Sporting serão ouvidos no início da próxima semana.
O dérbi de futsal entre o Sporting e o Benfica ficou marcado por cenas de violência nas imediações do estádio de Alvalade, em Lisboa. Dois adeptos ficaram com ferimentos ligeiros e 124 foram detidos.
Face à quantidade de detidos e ao risco de confrontos, os adeptos foram divididos nas audiências no tribunal. Esta sexta-feira são presentes a juiz no Campus de Justiça os detidos afetos ao Benfica e na segunda-feira são presentes à justiça os adeptos do Sporting. Os confrontos entre adeptos ocorreram antes do início do jogo de futsal, na quinta-feira, e terminaram com a detenção de 124 pessoas (63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting). Os detidos são suspeitos da prática do crime de participação em rixa e arremessos de artigos de pirotécnica.
Vítor Patrica, comissário da PSP, garante que não houve detenções "por arrastamento" e que todos os 124 detidos estiveram envolvidos nos confrontos.
A Federação Portuguesa de Futebol fez saber, em comunicado, que “determinou a instauração de um processo de inquérito para o apuramento de responsabilidades relativamente aos incidentes ocorridos na noite desta quinta-feira”.
Face à quantidade de detidos e ao risco de confrontos, os adeptos foram divididos nas audiências no tribunal. Esta sexta-feira são presentes a juiz no Campus de Justiça os detidos afetos ao Benfica e na segunda-feira são presentes à justiça os adeptos do Sporting. Os confrontos entre adeptos ocorreram antes do início do jogo de futsal, na quinta-feira, e terminaram com a detenção de 124 pessoas (63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting). Os detidos são suspeitos da prática do crime de participação em rixa e arremessos de artigos de pirotécnica.
Vítor Patrica, comissário da PSP, garante que não houve detenções "por arrastamento" e que todos os 124 detidos estiveram envolvidos nos confrontos.
A Federação Portuguesa de Futebol fez saber, em comunicado, que “determinou a instauração de um processo de inquérito para o apuramento de responsabilidades relativamente aos incidentes ocorridos na noite desta quinta-feira”.
Tópicos