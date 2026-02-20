Confrontos no dérbi de futsal. Adeptos de Benfica e Sporting ouvidos em dias separados

Os detidos são suspeitos da prática do crime de participação em rixa e arremessos de artigos de pirotécnica.

O dérbi de futsal entre o Sporting e o Benfica ficou marcado por cenas de violência nas imediações do estádio de Alvalade, em Lisboa.Face à quantidade de detidos e ao risco de confrontos, os adeptos foram divididos nas audiências no tribunal.Os confrontos entre adeptos ocorreram antes do início do jogo de futsal, na quinta-feira, e terminaram com a detenção de 124 pessoas (63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting).A Federação Portuguesa de Futebol fez saber, em comunicado, que “determinou a instauração de um processo de inquérito para o apuramento de responsabilidades relativamente aos incidentes ocorridos na noite desta quinta-feira”.