Confusão no Martim Moniz. Jovens detidas já foram libertadas

Acabou em confrontos com a polícia a manifestação da Habitação, no Martim Moniz em Lisboa. No final do protesto, gerou-se uma enorme confusão, foram atiradas pedras aos agentes da PSP e duas jovens foram detidas pela polícia no interior do Mercado Oriental, no Martim Moniz. As raparigas de origem portuguesa e italiana foram, entretanto, libertadas.