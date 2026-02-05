Conselheiro apela a emigrantes para que vão a Portugal averiguar danos

Paulo Marques, com origens em Espite, no concelho de Ourém, uma das zonas mais atingidas pelas tempestades que afetam Portugal, disse à Lusa que visitou as zonas afetadas e que teve a oportunidade de ver o drama que estas populações estão a viver.

Esta região, adiantou, é berço de muitos portugueses que, como ele, emigraram, sobretudo para a Europa, nomeadamente França, Suíça e Luxemburgo.

"Uma cena dramática. Não pensava ver o que vi", desabafou, afirmando que manteve ainda contactos com vários elementos das autarquias e freguesias locais, com quem se inteirou da dimensão dos danos.

As comunicações têm-se revelado uma grande dificuldade e uma das razões para Paulo Marques considerar que os portugueses que vivem no estrangeiro, e têm casas nas zonas afetadas, se devem deslocar ao país de origem, pois só assim poderão conhecer a dimensão da destruição.

Enquanto presidente da Associação de Autarcas de Origem Portuguesa (CIVICA) em França, Paulo Marques sabe que milhares de autarcas portugueses neste país já informaram os seus munícipes de origem, no sentido de verificarem se a zona de onde são oriundos, onde têm habitações, está sinistrada.

Contudo, muitos portugueses que moram no estrangeiro não têm acesso a qualquer comunicação com Portugal, nomeadamente nas zonas mais afetadas.

Paulo Marques disse que já existem portugueses emigrados a chegar a Portugal com o objetivo de identificarem os danos das suas habitações e terrenos e alguns já começaram mesmo os trabalhos de reconstrução.

"A deslocação é essencial para verificarem os seus bens", para "poderem pôr em segurança as suas habitações face às intempéries que sucedem atualmente", mas também para iniciar os procedimentos de identificação dos danos, processos de seguros, preenchimento de documentos com vista a eventuais apoios.

E sublinhou: "São os nossos pais, são os nossos avós e de facto temos que ter também essa atenção de que, com uma pensão mínima muito, muito fraca, não vão ter meios para poder responder a uma reabilitação das suas casas".

Sobre os apoios que possam vir a ser atribuídos pelo Estado português para a reconstrução das casas destruídas pela intempérie, o vice-presidente do CCP disse que é provável que também incluam as habitações dos emigrantes.

No ano passado, as casas dos emigrantes portugueses atingidas pelos fogos foram inicialmente excluídas dos apoios públicos, por não serem primeira habitação.

Contudo, e após vários protestos, nomeadamente do CCP, o Governo incluiu os emigrantes portugueses afetados nos incêndios do último verão para efeitos de indemnização por perdas em terrenos agrícolas, equipamentos ou outras construções.