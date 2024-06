Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Viseu demite-se

Na missiva enviada à ministra Ana Paula Martins, os membros do Conselho de Administração dizem que "face à falta de confiança manifestada no nosso desempenho enquanto líderes e gestores", apresentam a demissão.









Numa outra carta dirigida aos profissionais de saúde, os membros do Conselho de Administração argumenta que com a demissão facilira a transição para uma nova equipa que possa liderar a instituição "em perfeita articulação com a tutela".





Recordam os três meses de trabalho para a integração das instituições de saúde, fala das insuficiências de recursos, das limitações da autonomia de gestão que "continuaram a condicionar este Conselho de Administração, que, no entanto, nunca se esquivou aos problemas".







As declarações da ministra fizeram surgir já várias críticas.