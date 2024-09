Conselho de Ministros. 75 mil utentes com médicos de família

De acordo com o ministro da Presidência, a contratualização com o Hospital de Cascais vai custar seis milhões de euros, até ao final de 2024. Sendo que cada um destes 75 mil utentes das duas Unidades Locais de Saúde (ULS) vai custar menos ao Estado, “menos 24 euros por utente” do que se fossem tratados em outros serviços do SNS.





O ministro lembrou ainda que o hospital de Cascais “integra o SNS em regime de PPP” e que esta unidade não vai poder “recrutar médicos com vínculo a estas duas ULS nos últimos três meses” para acompanhar os utentes da ULS Amadora/Sintra e da ULS Lisboa Ocidental.





Este programa “pode ser prolongado após avaliação dos efeitos” da medida anunciada esta quinta-feira, até ao final do ano.