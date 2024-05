Conselho de Ministros. Cerca de 145 mil idosos vão ter medicamentos gratuitos

a gratuitidade dos medicamentos com receita médica avança logo após a publicação do decreto.



Luís Montenegro assegura ainda que os pensionistas e reformados “adquirem logo os medicamentos“ sem ser necessário avançarem com qualquer valor em dinheiro. No final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, o primeiro-ministro garantiu que





O Ministério da Saúde já contactou as farmácias “para que estejam preparadas para ato imediato” à publicação do decreto, a medida entrar em vigor.





Aumento do Complemento Solidário para Idosos





Dedicado a aprovar medidas para os pensionistas e reformados com baixos rendimentos, a reunião do Governo aprovou mais duas medidas.



O valor do complemento solidário para idosos vai passar, a partir de junho, dos atuais 550 euros para 600 euros. Um aumento para cerca de 145 mil pensionistas e reformados e que também vai mexer com todos os outros que recebem uma reforma entre os 550 euros e os 600 euros. Isto porque estes pensionistas vão poder candidatar-se ao complemento solidário para idosos.





O primeiro-ministro insiste ainda no objetivo de colocar o complemento solidário nos 820 euros, até ao final da legislatura ou antes “assim as condições económicas o permitam”.

O cálculo dos rendimentos

A terceira medida aprovada para “os pobres dos mais pobres” elimina o rendimento dos filhos dos candidatos para aceder ao complemento solidário para idosos.



De acordo com o primeiro-ministro, “a partir de agora os rendimentos contemplados para as candidaturas são exclusivamente” os rendimentos dos idosos. Uma medida que também entra em vigor logo após a publicação do decreto em Diário da República.