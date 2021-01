Conselho Europeu valorizou "lapsos" sobre currículo de José Guerra

A RTP teve acesso a um documento do Conselho da União Europeia que demonstra que a decisão de nomear José Guerra para procurador europeu foi fundamentada na carta com "lapsos" enviada pelo ministério da Justiça.Na informação a que tivemos acesso, o Conselho europeu invoca dois dos três erros para justificar que José Guerra tem mais experiência operacional e uma carreira internacional que o tornavam o candidato mais adequado ao cargo.José Guerra mantém-se em funções desde Julho de 2020.A ministra da Justiça e o primeiro-ministro assumiram os lapsos mas garantiram que os mesmos foram irrelevantes para a tomada de decisão do Conselho da União Europeia.O grupo de académicos internacionais que tem acompanhado o caso não tem dúvidas: este documento é a prova cabal de que o Conselho da União europeia não seguiu a escolha do júri internacional porque valorizou os "lapsos" que o governo português lhe fez chegar sobre o currículo de José Guerra.