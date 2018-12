Conselho Nacional de Saúde diz que articulação está a falhar

Reuters

Na saúde não há recursos suficientes para dar resposta cabal à necessidades das escolas, bem como uma melhor participação do sector nos processos educativos - este é um dos alertas do estudo "Gerações saudáveis - políticas públicas de promoção da saúde das crianças e jovens em Portugal”.



O Conselho Nacional de Saúde está atualmente sem presidente. Jorge Simões renunciou ao cargo em outubro, invocando "motivos pessoais".



A Antena 1 apurou que a ministra da Saúde vai propor o nome do médico epidemiologista Henrique de Barros para a presidência do Conselho Nacional de Saúde. O nome terá ainda de ser aprovado em Conselho de Ministros.