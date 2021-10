Conselho Superior da Magistratura abre processo de averiguações nos casos relacionados com Rendeiro

O Conselho Superior da Magistratura considera que “não tem competência para sindicar decisões judiciais”.







No entanto, acrescenta que “considerando as várias notícias veiculadas nos últimos dias pela comunicação social e algumas declarações prestadas em vários canais televisivos todas relacionadas com os processos em que é arguido João Rendeiro, o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura determinou a abertura de um processo de averiguações para efeitos de apuramento de eventual responsabilidade disciplinar”.