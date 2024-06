Constrangimentos nas urgências de vários hospitais de Lisboa

Já em Almada, no Hospital Garcia de Orta, estes serviços permanecem encerrados durante toda a semana.



O mesmo acontece no Hospital de Santa Maria, devido às obras que decorrem na maternidade e também no Hospital do Barreiro.



No Beatriz Ângelo, a urgência pediátrica esta apenas aberta entre as 9h00 e as 21h00. E há também restrições nos hospitais Amadora Sintra e São Francisco Xavier, que à noite recebem apenas doentes referenciados pelo INEM e pela linha SNS24.