Constrangimentos nos hospitais. O que contempla o "plano de contingência" do Governo?

O plano de contingência. Eventualmente também com o acautelamento de questões remuneratórias associadas”, detalhou Marta Temido na segunda-feira.O Governo não quer que os hospitais voltem a passar pelo sufoco do fim de semana e, por isso, no curto prazo vão ser contratados todos os médicos especialistas possíveis.

"Tudo faremos" para evitar "situações do tipo daquelas que vivemos nos últimos dias, em termos de perturbação da tranquilidade social" em relação ao funcionamento do SNS, afirmou Marta Temido.

. Infelizmente não temos para contratar tantos recém-especialistas quanto gostaríamos. E infelizmente, de factoe nós reconhecemos isso”, admitiu Marta Temido.As declarações seguiram-se a uma longa tarde de reuniões entre a ministra, diretores clínicos de vários hospitais da região de Lisboa, sindicatos e Ordem dos Médicos.A ministra reconheceu que o problema do encerramento das urgências de obstetrícia se intensificou nos últimos dias, e que esse, que se prende com as escalas de urgência nas especialidades de ginecologia e obstetrícia, e que tem acontecido no passado e em momentos específicos, como no Natal.Para que possam ser ultrapassados estes constrangimentos, são necessárias "respostas estruturais", desde logo, acrescentou Temido.O Governo vai também "olhar para a formação de recursos na área da ginecologia e obstetrícia", referiu a responsável. "Nesta primeira época teremos formados só mais 28 especialistas".

Ministra “não tem noção da gravidade da situação”, aponta sindicato

No final da reunião com Marta Temido na segunda-feira, os sindicatos dos médicos vieram defender mais investimento no SNS e a contratação de mais médicos para resolver problemas como a falta de especialistas em urgências."Não me pareceu que a ministra estivesse tão ciente que isto não é um problema pontual, é um problema estrutural", disse Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, acrescentando que, que se estende também à medicina interna, anestesiologia, e "um pouco por todo o SNS".Na última sexta-feira, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo alertou para constrangimentos no funcionamento dos serviços de obstetrícia e ginecologia, até hoje, em vários hospitais na região de Lisboa.Nesse dia, foi noticiado, o que levou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste a abrir um inquérito e a participar a situação participando à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.