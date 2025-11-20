Consulta pública sobre a central fotovoltaica Sophia é a mais participada de sempre

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade responsável pelo licenciamento ambiental. O presidente da APA diz que não pode falar sobre projetos concretos, mas à Antena 1 José Pimenta Machado garante que as consultas públicas são tidas em conta e elogia a grande participação sobre este projeto.A central Sophia vai ocupar uma área de mais de 1.700 hectares nos concelhos de Idanha-a-Nova, Fundão e Penamacor. Bem perto está previsto um outro projeto, a central fotovoltaica da Beira, que tem neste momento a consulta pública em análise, são mais 675 hectares.Associações ambientalistas e autarquias dizem que estas centrais vão ter um grande impacto na paisagem e na biodiversidade numa zona que inclui o Parque Natural do Tejo Internacional e o geoparque NaturTejo classificado pela UNESCO.Lembram também que há impactos na agricultura (projeto do regadio da Gardunha Sul), no turismo (aldeias históricas como Monsanto) e na economia local.A associação ZERO espera que a APA tire conclusões da enorme participação nesta consulta pública. Ricardo Filipe, responsável da associação, avisa que pode estar a nascer uma onda de contestação que vai comprometer o sucesso das Renováveis.O ambientalista defende que, com este resultado, a única hipótese é o projeto ser travado.A ZERO insiste que é urgente um estudo nacional sobre que zonas podem receber novos projetos de renováveis e aquelas que são áreas proibidas.