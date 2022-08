Contra "desvalorização". Trabalhadores da Portway iniciam três dias de greve

"confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações". O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) acusa a Portway de prosseguir uma política de recursos humanos de O pré-aviso prevê a greve dos trabalhadores da empresa de assistência em terra, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, com início às 0h00 desta sexta-feira e término à meia-noite de domingo.





De acordo com o Sintac, a Portway fomenta um "clima de terror psicológico, onde proliferam ameaças e instauração de processos disciplinares, criando uma instabilidade social sem ímpar na história da empresa".



Os trabalhadores reclamam o cumprimento do Acordo de Empresa de 2016 e uma avaliação de desempenho que não vise travar as progressões na carreira.



A estrutura sindical reivindica ainda o pagamento de feriados a 100 por cento a todos os trabalhadores e atualizações salariais imediatas que levem em linha de conta a inflação. De acordo com o Sintac, a empresa de assistência em terra considera irresponsável a greve que arranca esta sexta-feira e apela para que sejam cumpridos serviços mínimos.





A ANA - Aeroportos de Portugal e a Portway advertiram na quinta-feira para eventuais perturbações em 22 companhias aéreas a operar nos aeroportos portugueses.



Em nota divulgada nos seus sites, a gestora dos aeroportos, detida pela Vinci, e a empresa de assistência em terra, do mesmo grupo, publicaram uma lista de transportadoras cujos voos poderão ser afetados: Aegean, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Blue Air, Brussels, Cabo Verde Airlines, Easyjet, Euroatlantic, European Air Transport, Eurowings, Finnair, Flyone, Latam, Luxair, Swiftair, Transavia, Transavia France, Tunisair, Turkish Airlines, Volotea e Wizzair.



Trata-se de companhias aéreas que recorrem aos serviços da Portway. A outra empresa de handling a operar em Portugal é a Groundforce.



c/ Lusa