Voos cancelados no primeiro dia de greve dos assistentes dos aeroportos

Para já, o aeroporto funciona de forma regular, sem qualquer confusão, já que as companhias fizeram o cancelamento prévio dos voos e avisaram os passageiros.Este é o primeiro dia de greve dos assistentes dos aeroportos com fim marcado para a meia-noite de domingo.





Os trabalhadores da Portway dão assim início a uma greve de três dias nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) contra a política de recursos humanos da Portway, empresa detida pelo grupo Vinci, e que o sindicato classifica como de "confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações".



Numa nota divulgada nos seus 'sites', a gestora dos aeroportos nacionais, detida pela Vinci, e a empresa de assistência em terra, do mesmo grupo, publicaram uma lista de companhias aéreas cujos voos poderão ser afetados pela greve: Aegean, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Blue Air, Brussels, Cabo Verde Airlines, Easyjet, Euroatlantic, European Air Transport, Eurowings, Finnair, Flyone, Latam, Luxair, Swiftair, Transavia, Transavia France, Tunisair, Turkish Airlines, Volotea e Wizzair.