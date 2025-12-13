Contra mega centrais solares, "o sol é de quem o ganha e a terra é de quem a amanha"

O protesto começou na estação de Santa Apolónia, de onde muitos vieram de comboio, mas foi ao passar no Terreiro do Paço que a região da Beira Baixa mostrou a todos os que por lá passavam um pouco do seu imaginário popular.





Alexandre Barata, do Fundão, traz cânticos da região para o protesto enquanto outros dão ritmo com bombos, chocalhos e adufes.





"Estamos a tocar à moda dos bombos, que tem a ver com a tradição", explica Alexandre, com ditados populares ligados ao povo do Souto da Casa e ao sítio do Carvalhal.





Mas há outro ditado que reflete a luta que a população local está a enfrentar: "O sol é de quem o ganha e a terra é de quem a amanha".





Nos últimos anos têm sido preparados dois grandes projetos de painéis solares: a central Sophia, com uma área total que supera os 1.700 hectares, e a central da Beira, com cerca de 675 hectares.





Nos últimos anos têm sido preparados dois grandes projetos de painéis solares: a central Sophia, com uma área total que supera os 1.700 hectares, e a central da Beira, com cerca de 675 hectares.





A central Sophia, que teve a maior participação pública de sempre, é a que mais corre nas bocas dos manifestantes. Depois da consulta pública, aguarda a declaração de impacte ambiental, pelo que, se tudo correr nos prazos previstos pela BP, a central começa a ser construída em 2028 para entrar em funcionamento dois anos depois.





Os portugueses e os estrangeiros que vivem nos concelhos abrangidos pela Sophia - Fundão, Penamacor e Idanha-a-Nova - e pela Beira - Castelo Branco e Idanha-a-Nova - temem o futuro das propriedades que têm.





Em Vale dos Prazeres, no Fundão, Andrea tem uma quinta onde faz licores, vinhos, azeitonas, azeite e ervas medicinais.





Veio da Suíça há 12 anos, mudou de casa muitas vezes e agora "é a primeira vez que encontro o sítio onde eu quero também morrer", mostrando que criou raízes na região.





Também Manuela, de 84 anos e de Idanha-a-Nova, mostra-se preocupada com a transformação que pode acontecer na Serra da Gardunha.





"A Serra da Gardinha é a serra onde eu nasci e vão enchê-la de painéis solares", afirma à Antena 1. Veio de autocarro para este protesto e diz que tinha de mostrar o seu desagrado: "Eu não posso olhar para aquela serra toda negra quando ela era verdinha".





O protesto terminou depois das 16 horas junto à escadaria da Assembleia da República, onde ainda há pedaços de vidro e cinzas dos objetos incendiados depois da manifestação da greve geral de quinta-feira.

Região abandonada? "Isso revolta-me"





Associações ambientalistas e autarquias têm alertado para os prejuízos na paisagem e na biodiversidade numa zona que inclui o Parque Natural do Tejo Internacional e o geoparque NaturTejo classificado pela UNESCO. Declarações de Samuel Infante, da Plataforma de Defesa do Parque Natural do Tejo Internacional, uma das promotoras da manifestação Com vários manifestantes a salientarem que não estão contra a energia solar, mostram sim oposição à escala dos projetos e ao impacto que podem ter na agricultura e no turismo.





Também a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa emitiu um parecer desfavorável ao projeto Sophia, no âmbito da consulta pública.





Ouvida pela Antena 1 na sexta-feira, a vice-presidente desta comunidade intermunicipal e presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Elza Gonçalves, afirma que já teve uma primeira conversa com a ministra do Ambiente, em que lhe foi dito que ia ser marcada uma audiência para falar sobre as preocupações da população.





"Isso revolta-me". A autarca recusa a ideia de que está abandonada a região onde os painéis solares vão ficar:





