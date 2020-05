Conversa Capital com Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura

Maria do Céu Albuquerque revelou ainda que o governo continua a insistir junto da União Europeia, para que essa antecipação seja de 85 por cento para os dois pilares, ou seja, tanto para as ajudas diretas como para o desenvolvimento regional. Atualmente, a proposta da Comissão contempla apenas a antecipação ao nível dos 85 por cento no desenvolvimento regional.Maria do Céu Albuquerque revela ainda nesta entrevista que não está satisfeita com a resposta da Comissão Europeia aos prejuízos decorrentes da crise pandémica. Considera que "o pacote de medidas é positivo mas não nos satisfaz". Neste sentido, promete continuar a trabalhar técnica e politicamente para que Portugal veja satisfeitos os seus interesses no quadro europeu e possa recuperar as exportações.A ministra garante que apesar das restrições nos mercados internacionais, não vai faltar arroz e trigo em Portugal. Adianta que o grau de aprovisionamento do país ronda os 85 por cento e em relação aos cereais estabelece como objetivo os 25 por cento.A ministra da agricultura considera que a produção nacional tem de ser cada vez mais uma opção e que a agricultura portuguesa, depois da pandemia, vai ser vista com outros olhos porque conseguiu responder com qualidade e segurança às necessidades dos consumidores. Uma situação reconhecida externamente, nomeadamente nos países nórdicos que continuaram a receber os frescos portugueses.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura, a Rosário Lira (Antena1) e Celso Filipe (Jornal de Negócios):