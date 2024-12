Coordenador do Plano de Emergência e Transformação na Saúde saiu do grupo de trabalho

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A saída deve-se à polémica levantada por um conjunto de colegas que em carta aberta criticaram o facto de estar a monitorizar o plano que ele próprio criou, as ligações a grupos económicos e a consequente independência. Castro Alves sai apesar de um parecer jurídico da Ordem dos Médicos ter sustentado que "não havia conflito de interesses".





O Conselho Disciplinar Norte abriu um processo disciplinar a um dos médicos que levantou as suspeitas por ter insultado o coordenador do Plano num artigo na imprensa.



