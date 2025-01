Coordenadora do BE exige demissão da ministra da Saúde

Mariana Mortágua, que falava hoje no Barreiro, no distrito de Setúbal, num almoço convívio com militantes do Bloco de Esquerda, disse ainda que o seu partido vai marcar para 06 de fevereiro uma interpelação na Assembleia da República sobre saúde, uma iniciativa que surge na sequência da demissão do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

António Gandra D`Almeida pediu na sexta-feira a demissão imediata das suas funções depois de o canal de televisão SIC ter noticiado que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão, tendo com isso ganhado mais de 200 mil euros por vários turnos de trabalho.

"Queremos a ministra na Assembleia da República a responder pelo desastre do SNS e também pela teia de interesses que montou dentro do Ministério da Saúde e que agora vemos cair, um a um, pela sua incompetência, pela sua ganância e pelo projeto que têm para privatizar o SNS", disse.