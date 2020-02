Coronavírus. Dois novos casos suspeitos em Portugal deram negativo

No total, desde que surgiu o surto de coronavírus, em Portugal foram detetados quatro casos suspeitos e todos eles negativos.



Os dois casos suspeitos do novo coronavírus (dois homens de 44 e 40 anos) estão internados no Hospital Curry Cabral em Lisboa, o hospital de referência em Lisboa para casos suspeitos.



O homem de 44 anos reside em Lisboa e foi detetado através da linha de apoio médico, por apresentar sintomas compatíveis com a doença. Nos últimos dias passou por regiões do mundo onde existem casos de coronavírus.

, o hospital de referência em Lisboa para casos suspeitos.O homem de 44 anos reside em Lisboa e foi detetado através da linha de apoio médico, por apresentar sintomas compatíveis com a doença. Nos últimos dias passou por regiões do mundo onde existem casos de coronavírus.





Já o homem de 40 anos esteve em contacto com pessoas que contraíram o 2019-nCoV fora de Portugal. Um grupo de cidadãos alemães que adoeceu após uma formação no estrangeiro com um doente alemão infetado na China. Foi o sistema de monitorização que permitiu, à chegada ao país, a deteção precoce dos sintomas. O 2019-nCoV, que surgiu em dezembro passado em Wuhan, capital da província de Hubei, centro da China, já provocou 490 mortos e infetou mais de 24.300 pessoas.







Os outros dois primeiros casos suspeitos em Portugal, registados em Lisboa e em Felgueiras, também tiveram resultados negativos após a realização de exames médicos.



O primeiro caso de suspeito foi reportado a 26 de janeiro num homem regressado da China e que esteve sob observação no Hospital Curry Cabral, por suspeita de infeção pelo novo coronavírus, que surgiu em dezembro passado em Wuhan.



O segundo deu-se com um cidadão de nacionalidade italiana que deu entrada no Hospital de São João, no Porto, em 31 de janeiro.





Já os portugueses e as duas cidadãs brasileiras que chegaram domingo a Lisboa, vindos de Wuhan, permanecem em internamento voluntário no Hospital Pulido Valente e no Parque da Saúde de Lisboa, conhecido por Júlio de Matos.