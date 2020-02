Coronavírus. Italiano que esteve em Felgueiras em observação no Porto

Em Portugal, neste momento, há um caso suspeito de um cidadão infetado com o coronavírus. Está a ser observado no Hospital de São João, no Porto.



O resultado das análises deverá ser conhecido ainda este sábado.



Trata-se de um técnico italiano que veio a Portugal dar assistência a uma empresa de calçado em Felgueiras.



O homem regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo coronavírus.



A Antena 1 contatou o proprietário da empresa onde este técnico estava a trabalhar. Armindo Peixoto explicou os procedimentos que se seguiram.



Trata-se do segundo caso suspeito em Portugal. O primeiro, no fim de semana passado, deu negativo.