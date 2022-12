Corpo de taxista desaparecido na ribeira de Odivelas encontrado no Barreiro

"Infelizmente temos uma vítima mortal a lamentar. Foi encontrada na área do Barreiro", concelho situado na margem sul do Tejo, explicou aos jornalistas presentes no local, às 17h17, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Nelson Viana.



Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que o corpo foi encontrado após um alerta recebido pelas 16h30 do proprietário do apoio de praia da praia de Alburrica.





"À chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de um homem, que ao que tudo indica era o condutor da viatura que caiu esta manhã na ribeira de Odivelas", lê-se no comunicado.







As buscas tinham sido alargadas até ao Rio Trancão, em Sacavém, e no terreno estavam 77 elementos e 27 veículos, bem como duas equipas cinotécnicas da PSP.







O homem estava desaparecido desde a madrugada de domingo, na sequência de um despiste de um carro na Ribeira da Póvoa. O táxi caiu na água e um dos ocupantes foi resgatado com ferimentos ligeiros pela PSP e transportado para o Hospital de Loures, mas não conseguiram resgatar o taxista.





Uma hora depois ocorreu um segundo despiste, mas o condutor do veículo foi retirado com ferimentos ligeiros e levado para o Hospital de Loures.