Costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido à agitação marítima
A costa norte da ilha Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com cinco a 5,5 metros, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
De acordo com o IPMA, a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja até às 09:00 de hoje, passando depois a aviso amarelo até às 18:00.
Todo o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento até ao meio-dia.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.