Costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido à agitação marítima

De acordo com o IPMA, a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja até às 09:00 de hoje, passando depois a aviso amarelo até às 18:00.

Todo o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento até ao meio-dia.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.