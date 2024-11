Costa sul e regiões montanhosas da Madeira sob aviso laranja devido à chuva

Num comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que o aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) estará em vigor entre as 03:00 e as 09:00.

O IPMa emitiu também, para as mesmas zonas um aviso amarelo (o menos grave) devido ao vento de sudoeste, que será válido pelo menos até às 9:00.

O vento deverá registar rajadas de até 75 quilómetros por hora na costa sul da Madeira e de até 100 quilómetros por hora nas regiões montanhosas da ilha.

Entretanto, toda a Madeira está atualmente sob aviso amarelo (o menos grave) devido à chuva, alerta que se irá manter até ao meio-dia na maioria do arquipélago, incluindo a ilha do Porto Santo.

No caso da costa sul e das regiões montanhosas da ilha da Madeira, o aviso amarelo estará em vigor até às 15:00.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA emite o aviso laranja sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.