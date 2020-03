Covid-19. Escola Superior de Música e Artes do Espetáculos do Porto fecha salas

Em Portugal, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, é a primeira instituição a fechar as salas de aula. O novo vírus da pneumonia está também a deixar sem aulas 290 milhões de estudantes em todo o mundo.