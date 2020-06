Covid-19. Escolas encerraram há três meses

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Houve escolas que reabriram mas apenas para os 160 mil alunos do ensino secundário que frequentam o 11.º e o 12.º anos. Esses alunos têm aulas presenciais nas disciplinas em que vão fazer exame.



Para os alunos do ensino básico, a televisão tem sido uma ajuda. O #EstudoemCasa, na RTP Memória, começou a 20 de abril.



Ao todo serão dadas 611 aulas. Há 112 professores a ensinar através da televisão e cada aula tem, em média, 100 mil alunos a assistir.



O Governo já anunciou um investimento de 400 milhões de euros para que todos os alunos e professores tenham acesso a um computador com internet no próximo ano letivo.



Segundo dados do Instituto de Estatística, no ano passado havia pelo menos 50 mil alunos sem essa ferramenta, só no ensino básico.



Com o ano letivo a chegar ao fim, alunos, pais e professores já se perguntam como será o próximo ano.