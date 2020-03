Covid-19. Fase de mitigação está em vigor no país

A preparação dos hospitais e centros de saúde para a Covid-19 está definida numa norma que estabelece o modelo de abordagem da pessoa com suspeita de infeção ou com infeção, durante a despistagem, o encaminhamento e o tratamento dos casos.A resposta é focada na atenuação dos efeitos da doença e na diminuição da sua propagação, minimizando nomeadamente a mortalidade associada.Nesta fase, os doentes ligeiros ficam em casa, os moderados vão aos centros de saúde, os graves, mas não críticos, são encaminhados para os hospitais e os críticos são internados.Centros de saúde e hospitais terão de dispor de áreas dedicadas à doença Covid-19.Nos hospitais com serviços de pediatria, "poderá ser adequado a reorganização dos serviços" para "dedicar unidades hospitalares exclusivamente ao tratamento de doentes com Covid-19 em idade pediátrica, após ser esgotada a capacidade de resposta dos hospitais de referência identificados para o tratamento dos doentes covid-19 em idade pediátrica".

Prioridade nos testes de despistagem

De acordo com a norma da DGSContudo, em caso de não ser possível testar toda a gente com suspeita de covid-19, a DGS definiu uma cadeia prioritária: primeiro, são os doentes com critérios de internamento hospitalar; segundo, os recém-nascidos e as grávidas; terceiro, os profissionais de saúde com sintomas.Seguem-se os doentes com comorbidades (como asmáticos, insuficientes cardíacos, diabéticos, doentes hepáticos ou renais crónicos, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica e doentes com cancro) ou pessoas com imunidade mais frágil; e as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como residentes em lares ou que estão em unidades de convalescença.Por último, são testadas as pessoas em contacto próximo com estes doentes.

Passos das medidas adotadas

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 0h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.