Fase mitigação. Abrem hoje 35 áreas de diagnóstico em Lisboa

A partir de hoje, com a entrada na fase de mitigação, os hospitais privados e do sector social, passam a poder internar doentes infetados. Quanto aos centros de saúde, também passam a ter um papel, no acompanhamento de casos suspeitos.







Cada agrupamento é obrigado a ter pelo menos um local específico para atender utentes com queixas respiratórias, associadas ao novo corona-vírus.







Com a criação de áreas especificas para o atendimento de doentes suspeitos da covid-19, os centros de saúde esperam conseguir normalizar o atendimento dos outros doentes.Quanto aos testes ao novo coronavírus, Luís Pisco adianta que, a partir de hoje, os médicos de família, que vão estar nestes novos centros de diagnóstico, também vão poder prescrever análises.

Falta de material de proteção

O responsável máximo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo também assume à Antena 1, que tem existido uma falta de material de proteção individual, para os profissionais.Está a ser feita uma gestão das máscaras disponíveis, garante o presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.Com a entrada em vigor da chamada fase de mitigação, os hospitais recebem os doentes mais graves. Os centros de saúde acolhem os doentes moderados.Já os doentes com sintomas ligeiros, ficam em casa, em isolamento.