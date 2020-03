Covid-19. Governo disponibiliza dois mil e 300 milhões para as empresas

O anúncio foi feito pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.



Com o objetivo de ajudar as empresas a manter a produção e a proteger os empregos, o Governo decidiu abrir uma linha de crédito de apoio às pequenas e médias empresas no valor de 200 milhões de euros.



Pedro Siza Vieira disse ainda que para as empresas do setor do turismo vai ser aberta uma nova linha de micro crédito no valor de 60 milhões.



Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, começou por dizer que a pandemia de Covid-19 vai ter um "impacto significativo" nas contas do país. Nesse sentido, o Governo anunciou uma linha de crédito de 200 milhões de euros para pequenas e médias empresas (PME) e uma outra linha de micro crédito de 60 milhões de euros para as empresas do setor do turismo.



É necessário assegurar o apoio às empresas, no sentido de permitir que elas mantenham a sua capacidade produtiva e se possa proteger o emprego (...) Nesse sentido, o Conselho de Ministros consagrou medidas, algumas das quais anunciadas, outras que agora surgem de novo. Assegurar o afluxo de tesouraria às empresas o mais rapidamente possível, seja através de uma linha de crédito de 200 milhões de euros para pequenas e médias empresas, seja através de uma nova linha de micro crédito para as micro empresas do setor do turismo de cerca de 60 milhões de euros", explicou.



Garantiu ainda que o Governo está a trabalhar com várias empresas para "salvaguardar a continuidade das cadeias de abastecimento" de supermercados.



A população pode estar confiante de que as cadeias de abastecimento serão mantidas e são, aliás, muito importantes que se mantenham". Aproveitou ainda a ocasião para alertar os portugueses que agora, mais do que nunca, "é importante comprar português".