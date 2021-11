Covid-19. Mais 3.773 casos e 17 mortos nas últimas 24 horas

Portugal volta a ultrapassar a barreira dos três mil casos, informação que de resto já tinha sido avançada pela ministra da Saúde, Marta Temido. Há a registar também mais 17 óbitos, num total de 18.370 pessoas que já morreram de Covid-19 desde o início da pandemia.







Quanto aos internamentos, há mais de uma centena de doentes com Covid-19 nos cuidados intensivos (105), num total de 681 pessoas internadas. Só nas últimas 24 horas deram entrada nos internamentos mais 32 pessoas, das quais 12 em UCI.







Já os valores da incidência voltaram a disparar: há agora uma incidência de casos de 251,1 a nível nacional e de 251,3 no continente.







Na passada segunda-feira, na última atualização destes dados, a taxa de incidência a 14 dias por cada 100 mil habitantes era de 228,9 a nível nacional e 228,8 só no continente.



Quanto ao R(t), o valor subiu ligeiramente para 1,20, a nível nacional. Na segunda-feira, o índice de transmissibilidade, ou R(t), era de 1,19 a nível nacional e de 1,20, contando apenas com o território continental.



Distribuição geográfica





A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista maior número de novos casos, com 1.126 novas infeções só nas últimas 24 horas. Segue-se a região Norte, com mais 1.090 novos casos, e a região Centro, com 912 novos casos.







No Algarve foram registadas 284 novas infeções, enquanto no Alentejo há a contabilizar mais 186 casos de Covid-19. Nas regiões autónomas, os Açores contam com mais 105 casos e a Madeira com 70 novas infeções.







A região Centro é a que regista maior número de óbitos (sete), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (seis), região Norte (2) e Madeira (2).